الإثنين 23 يونيو 2025
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حوادث

سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بانتحال صفة خدمة عملاء البنوك

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
 

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عاطلين"لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، وتمكنهما بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًّا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي").. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضافا بارتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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