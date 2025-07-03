الخميس 03 يوليو 2025
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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: ارتفاع أسعار منتجات ألبان دانون والمراعي واستقرار جهينة ولبنيتا

دانون
دانون

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية: إن بعض شركات الألبان الكبرى شهدت زيادات سعرية على عدد من منتجاتها خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025.

دانون والمراعي رفعت أسعار الزبادي والزبادو

وأضاف أن شركتا دانون والمراعي رفعت أسعار الزبادي والزبادو، في حين أبقت جهينة ولبنيتا على مستويات الأسعار السابقة دون تغيير.

وشملت الزيادات ما يلي:

زبادو الحجم الصغير: ارتفع من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

زبادو الحجم الكبير: ارتفع من 27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

زبادي 75 جرامًا: ارتفع من 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

زبادي قطع فواكه 105 جرامات: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

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