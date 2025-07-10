تعرف على منتجات بنك مصر لعملاء الشركات وحسابات المرتبات

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل منتجات الشركات البنكية التي يتم إتاحتها من خلال فروع البنك.

وتشمل قائمة منتجات البنك لعملاء الشركات مايلي:

1.تسهيلات رأس المال العامل وتمويل التجارة :

تسهيلات السحب على المكشوف التسهيلات الدوارة

التسهيلات لأجل

الاعتمادات المستندية

مستندات التحصيل المعززة

إعادة تمويل الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل

التخصيم

خطابات الضمان

2.تمويل متوسط وطويل الأجل:

التوسعات الرأسمالية

تمويل المشروعات

تمويل عمليات الاستحواذ

3.القروض المشتركة

وفيما يخص عمليات ومنتجات التمويل الإسلامي لعملاء الشركات في بنك مصر فهي كالاتي:

1.التمويل قصير وطويل الأجل من خلال أي من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التالية:

مرابحة

مشاركة

الإجارة

الاستصناع

المضاربة

2.الصكوك

3.القروض المشتركة الإسلامية

ومن جانب يبحث الكثيرون عن مزايا فتح حساب المرتبات في بنك مصر.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن فوائد ومزايا حساب المرتبات في فروع البنك كالآتي:

مميزات الحساب:

حساب جاري بدون مصاريف فتح حساب.

مصاريف كشف حساب 5 جنيهات كل 3 شهور.

قبول الإيداعات والسحب النقدي.

يمكن إعادة تغذية الحساب لأكثر من مرة في الشهر الواحد (مرتب – حافز – مكافآت).

التعامل مع خلال أكبر شبكة فروع في مصر.

الاطلاع على رصيد الحساب من خلال آلات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر دون أي تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كشف حساب لحظي مجانًا عن طريق ماكينة الصراف الآلي

إصدار بطاقة تحمل علامة الفيزا إلكترون أو الماستر إلكترونيك (بمميزات السحب والشراء).

إمكانية استخراج دفتر شيكات على الحساب.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية على الحساب.

سهولة الاستفادة من خدمة بنك اون لاين والخدمة الصوتية 19888 والتي تمكنك وبطريقة آلية من:

الاستعلام على أرصدة الحسابات

الاستعلام على جميع الحركات داخل الحساب

إمكانية فتح حسابات فرعية وبجميع العملات والتحويل بينها.

التمتع بخدمات FAWRY لسداد المدفوعات والفواتير على ماكينة الصراف الآلي وخدمة التحويل بين الحسابات المختلفة داخل البنك.

إضافة الرواتب بنفس يوم العمل عند إرسال الملف المالي والتحويل قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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