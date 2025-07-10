الخميس 10 يوليو 2025
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اقتصاد

الأسعار الجديدة لمنتجات عبور لاند بعد الزيادة

عبور لاند
عبور لاند

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أن شركة عبور لاند أعلنت أسعارها الجديدة لعدد من منتجاتها، بداية من شهر يوليو الجاري.

أسعار منتجات عبور لاند بعد الزيادة 

وجاءت أسعار منتجات عبور لاند بعد الارتفاع بداية من يوليو الجاري،  كالأتي:

-بلغ سعر علبة عبور لاند وزن كيلو نحو 87 جنيهًا للمستهلك و930 جنيهًا للشرنك عدد 12 علبة لمحلات التجزئة

-بلغ سعر علبة فيتا - أصناف وزن 500 جرام نحو 46 جنيهًا للمستهلك و483 جنيهًا للشرنك عدد 12 علبة لمحلات التجزئة.

-بلغ سعر علبة عبور لاند فيتا أصناف وزن 250 جرامًا نحو 25 جنيهًا للمستهلك و543 جنيهًا للشرنك 27 علبة لمحلات التجزئة.

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