بلومبرج العالمية: بنك مصر الأول أفريقيًّا في ترتيب القروض المشتركة

حصد بنك مصر المركز الأول على مستوى القطاع المصرفي بجمهورية مصر العربية وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger خلال النصف الأول من عام 2025 وفقًا للتقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك.

ترتيب العمليات التمويلية الكبرى

ويأتي ذلك التتويج نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبرى، حيث استطاع بنك مصر خلال النصف الأول من عام 2025 إتمام وترتيب قروض مشتركة بإجمالي حجم تمويل لتلك العمليات بلغت حوالي 300 مليار جنيه مصري، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل وذلك في العديد من القطاعات مثل، السياحة، الاستثمار العقاري، المقاولات، الاتصالات، قطاع البترول والبتروكيماويات.

دعم الاقتصاد القومي

ويواصل بنك مصر الحفاظ علي مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال ترتيب وتمويل المشروعات والقروض المشتركة وفقًا للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة للبنك، ويؤكد على أداءه المتميز ونتائجه المالية القوية، واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام بنك مصر بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.

وتجدر الإشارة الى ان الترتيب الحاصل عليه بنك مصر هو عن دوره كمرتب للقروض المشتركة Mandated Lead Arranger وهو من الأدوار الأساسية في القروض المشتركة والتي تعتمد على الدراسة والترتيب وتعكس العلاقات الجيدة مع كلًا من العملاء التي يتم ترتيب القروض لهم وكذا البنوك التي يتم دعوتها للمشاركة في القروض، مما يعتبر تتويجًا لدور بنك مصر الحيوي لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال تلك الفترة مما يؤكد على دور البنك في دعم الاقتصاد المصري.

ويعد حصول بنك مصر على هذه الجوائز والمراكز المتقدمة تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة وشهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.