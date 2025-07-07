ارتفاع يصل لـ 10 جنيهات في أسعار شوكولاتة كادبوري

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، عن أن أسعار عدد من منتجات شوكولاتة كادبوري شهدت زيادات جديدة.

تصل لـ 10 جنيهات، ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري

وتراوحت الزيادات في سعر شوكولاتة كادبوري من 5 إلى 10 جنيهات، حسب وزن العبوة.

أسعار شوكولاتة كادبوري بعد الزيادات

وأضاف المنوفي أنه بدأت بعض المنافذ في تطبيق الأسعار المحدثة تدريجيًا، وجاءت الزيادات في أسعار شوكولاته كادبوري؛ على النحو التالي:

ارتفع سعر كادبوري بابلي وزن 28 جرامًا من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

ارتفع سعر كادبوري وزن 30 جرامًا من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

ارتفع سعر كادبوري وزن 50 جرامًا من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

ارتفع سعر كادبوري وزن 90 جرامًا من 80 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

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