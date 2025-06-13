من أوكرانيا إلى إيران.. كابوس ارتفاع أسعار السلع يعود من جديد.. عبدالعزيز السيد: لدينا أرصدة من المواد الغذائية تكفي لأكثر من 3 شهور.. والمخزون الاستراتيجي مطمئن

أثارت العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران مخاوف عدد من المواطنين سواء في مصر ودول الجوار؛ من نقص السلع الغذائية وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء يتابع تداعيات العملية العسكرية

ومن جانبه؛ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، والتنسيق بين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.

فما هو تأثير العملية العسكرية الإسرائيلة في إيران على أسعار السلع الغذائية في مصر، وهل ستؤثر في نقص الإمدادات وقلة المعروض من السلع؟

مصر لديها مخزون استراتيجي آمن من السلع

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لديها مخزون استراتيجي وآمن من السلع الإستراتيجية.

جميع السلع الإستراتيجية متوفرة وعلى رأسها اللحوم والدواجن

وأضاف «السيد» في تصريح لـ «فيتو» أنه بصفته عضو في لجنة متابعة السلع الغذائية التابعة لمجلس الوزارء؛ التي تعقد اجتماعًا شهريًا لرصد ومتابعة السلع وحركة الاستيراد والتصدير؛ فإنه يطمأن المواطنين بأن جميع السلع الإستراتيجية متوفرة وعلى رأسها اللحوم والدواجن والزيوت والقمح والذرة.

الدكتور عبدالعزيز السيد

لدينا أرصدة من جميع السلع بحد أدنى تكفي لـ 3 شهور

وأوضح أن لدينا أرصدة من جميع السلع بحد أدنى تكفي لـ 3 شهور، وهناك سلع غذائية يصل المخزون منها إلى ما يكفي الإستهلاك قرب العام ومنها الشاي.

الوضع الاقتصادي المصري لن يتأثر فيما يخص أسعار السلع الغذائية

وتابع: أنه مع تداعيات الهجمات الإسرائيلية الإيرانية الحالية؛ فإن الوضع الاقتصادي المصري لن يتأثر فيما يخص أسعار السلع الغذائية، وأن حركة التبادل التجاري بين مصر وإيران لا تشمل سلعًا استراتيجية لا توجد لها بدائل، فنحن نستورد من عدة مناشئ، وتهتم مصر بتنويع مصادر الاستيراد، حتى لا يحدث أي مشكلة في سلاسل الإمداد.

مصر نجحت في تخطى جميع الأزمات

وأشار «السيد» إلى أن مصر نجحت في تخطى جميع الأزمات، ولنا في جاحدة انتشار كوفيد 19 مثالًا لذلك، إذ تأثرت دول العالم وعانت من نقص في السلع لديها، لكن مصر كان لديها مخزون كافي، واستطاعت تخطى الأزمة بتوفير السلع، وبالرغم من معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار في بعضها، لكن لم يحدث أي نقص في وفرة الكميات، وتلبية احتياجات المواطنين.

تطور العلاقات التجارية بين مصر وإيران

يشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وإيران شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

أوضح المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في غرفة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، بحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء، أن حجم التبادل التجاري المباشر بين البلدين تجاوز 35 ألف طن من السلع، بقيمة إجمالية بلغت 17.186 مليون دولار.

الصادرات الإيرانية إلى مصر

الصادرات الإيرانية إلى مصر وفقًا لـ «لطيفي»، بلغت 28 ألف طن بقيمة 13.798 مليون دولار، واستحوذت المنتجات الفولاذية والحديد على الحصة الأكبر من الصادرات، تلتها معدات المختبرات، والفستق، وأجزاء السيارات، بالإضافة إلى منتجات الرخام، ومعجون الطماطم، والآلات الزراعية.

الواردات الإيرانية من مصر

وعن الواردات الإيرانية من مصر وفقًا لـ «لطيفي»، بلغت 7.7 ألف طن من السلع بقيمة 3.387 مليون دولار، وشكل المنجنيز النسبة الأكبر من هذه الواردات، تلاه منتجات مثل القواطع الكهربائية، وشفرات الحلاقة، والأجزاء الإلكترونية، وسلفات البوتاسيوم.

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