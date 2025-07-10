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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتقديم إنترنت أرضي ومحمول مجاني للعملاء

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة نتيجة الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس، سواء مستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.

 

متابعة تأثير العطل 

يأتى ذلك في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تأثير العطل الفني الذي طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإقرار تعويض لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو خمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة علي الخط الثابت. 

ضمان جودة خدمات الاتصالات 

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ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التزامه المستمر بضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.

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