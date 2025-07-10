البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم العام والأساسي في يونيو 2025

كشف البنك المركزي أسباب تراجع التضخم العام والأساسي في يونيو 2025، وهذا بعد الإعلان أمس الأربعاء عن نتائج المعدلات الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي.

أسباب انخفاض التضخم في يونيو

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إن كل من المعدل السنوي لـ التضخم العام والأساسي، انخفض في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.

وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.



ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم من خلال لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو الجاري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصبح كما هو 24.50%.

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