الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

تحويل مروري على الطريق الأوسطي بعد انقلاب سيارة محملة بزلط بالأوتوستراد

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالزلط، بالطريق الدائري الأوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، بعد نفق الأوتوستراد في اتجاه الكورنيش بالقاهرة.

الحادث تسبب في زحام مروري وتعطل حركة سير السيارات، بسبب سقوط  كميات كبيرة من الزلط على سطح الطريق، ما تطلّب تدخل المعدات لرفع الحمولة.

وأجرت  الخدمات المرورية، تحويل مروري لتسيير الحركة أمام قائدي السيارات لحين رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية علي الطريق لطبيعتها.

جاء ذلك فور أن انتقلت  قوات المرور والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، عقب تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع الحادث وتم فرض كردون أمني وتسيير الحركة المرورية بشكل مؤقت لحين رفع آثار الحادث، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات.


ويواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كان ناتجًا عن السرعة الزائدة أو عطل فني بالمركبة.

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حادث انقلاب سيارة الدائري الاوسطي الخدمات المرورية الحركة المرورية

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