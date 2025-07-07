الملاكي تحولت لخردة، معاينة حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي أعلى طريق المحور بالجيزة

تجري نيابة الجيزة معاينة لحادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا.

وكشفت المعاينة أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة الملاكي، فاصطدمت الاتوبيس، وتحولت إلى قطعة خردة بعد تهشم واجهتها تماما نتيجة الحادث.

حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما يجري رجال الأمن حصر الوفيات والمصابين، والبحث عن الناجين لإغاثتهم من الحادث وإنقاذ أرواحهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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