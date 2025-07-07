ارتفاع عدد مصابي حريق سنترال رمسيس إلى 33 شخصا (صور)

حريق سنترال رمسيس، ارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 33 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويواصل رجال الحماية المدنية عمليات التبريد بموقع الحادث لمنع تجدده.

ويقوم فريق من المعمل الجنائي على فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الي المكان وتبين اندلاع النيران الحريق أعلى المبنى ويحاول رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.

وكانت شركة الشرب بالقاهرة الكبرى، أمدت رجال الإطفاء بسيارات مياه لاستكمال عمليات السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس، وعدم انتقال النيران للطوابق الأخرى من المبنى.

وتمركزت 12 سيارة إطفاء و2 سلم هيدروليكي بمحيط حريق سنترال رمسيس بوسط المدينة وسط محاولات من رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة في المكان.

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