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اقتصاد

خبير اقتصادي: أسعار البترول قفزت 12% خلال 48 ساعة من اندلاع حرب إيران وإسرائيل

أسعار البترول، فيتو
أسعار البترول، فيتو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الوطن العربي مرَّ بأسبوع شديد القسوة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مضيفًا: "لا توجد حرب دون آثار اقتصادية، تبدأ بالدول المتحاربة، ثم تمتد إلى محيطها، ثم إلى العالم بأسره".

 

تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وأشار بدرة إلى أن الاقتصاد العالمي لم يتعافَ بعد من تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وها هو اليوم يواجه خطرًا جديدًا من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

 

ارتفاع أسعار البترول

وأضاف: "أثر الحرب كان فوريًّا، حيث ارتفعت أسعار البترول بنسبة 12% خلال أول 48 ساعة من المواجهات، كما بدأت تداعيات التضخم في الظهور".

ولفت إلى أن سلاسل الإمداد العالمية باتت تحت ضغط، ما يؤثر في حركة التصنيع والنقل ويُهدد معدلات النمو العالمي بالتباطؤ.

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