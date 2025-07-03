تراجع التضخم في تركيا إلى 35.1% خلال يونيو

تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا خلال يونيو بأكثر من المتوقع، مما عزز التقديرات بأن البنك المركزي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ربما في اجتماعه المقبل هذا الشهر.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن أسعار المستهلكين تراجعت إلى 35.1% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ35.4% في مايو.

دعم توقعات خفض الفائدة

وقال أونور إيلجن، مسؤول الخزانة في بنك "إم يو أف جي" إسطنبول: "أرقام التضخم التي جاءت أفضل من المتوقع تدعم التوقعات بعودة دورة خفض الفائدة، مما يعزز الإقبال على السندات". وأضاف: "نتمسك بتوقعاتنا بأن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو".

تراجع الليرة التركية

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 0.2% لتصل إلى 39.8653 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 10:11 صباحًا في إسطنبول. كما ارتفعت السندات متوسطة وطويلة الأجل، حيث انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى 30.31%. وارتفع المؤشر القياسي "بورصة إسطنبول 100" بنسبة 1%.

تحركات المركزي التركي

وكان البنك المركزي التركي قد أبقى في يونيو على سعر الفائدة الرئيسي عند 46% دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحًا لخفض محتمل في تكاليف الاقتراض إذا ما هدأت المخاطر الجيوسياسية واستمر التباطؤ في التضخم.

وتعززت الدعوات لخفض الفائدة الشهر الماضي، بعدما قررت المحكمة تأجيل قضية حساسة يتابعها المستثمرون عن كثب، وتنطوي على احتمال إقصاء زعيم المعارضة الرئيسي.

وخفف هذا القرار مؤقتًا من حدة المخاطر السياسية، كما أدى إلى موجة صعود في الأصول المقومة بالليرة. وساهم التراجع الحاد في توقعات التضخم لدى الأسر التركية في دعم هذه الدعوات.

مسار التضخم في تركيا

وسجل معدل التضخم الشهري 1.37% في يونيو، منخفضًا من 1.5% في مايو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية على أساس شهري، بينما كانت تكاليف النقل والسكن من بين أبرز العوامل المساهمة في الارتفاع الإجمالي.

وقال إركين إيشيك، كبير الاقتصاديين في بنك "كيو إن بي" إسطنبول: "تشير البيانات إلى أن التباطؤ في التضخم ما زال مستمرًا بشكل واسع". لكنه أضاف أن "الأرقام لا تزال مرتفعة وتتطلب موقفًا حذرًا لضمان استدامة الانخفاض في التضخم"، مؤكدًا أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

الاقتصاد يطغى على السياسة

وقالت هاندي كوتشوك من "مورجان ستانلي" في تقرير صدر هذا الأسبوع قبل صدور بيانات التضخم: "رغم أن التطورات السياسية ستظل محط اهتمام المستثمرين، إلا أننا نعتقد أن البيانات الاقتصاد التركي الكلية ستبدأ في جذب مزيد من الانتباه". وأضافت: "مع عودة سوق النفط إلى الاستقرار بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، نعتقد أن تحسن التوقعات بشأن التضخم سيبرز، مما يعزز قناعة الأسواق بإمكانية خفض الفائدة ويدعم معنويات المستثمرين".

وكانت أسعار خام برنت تحوم حول 68.5 دولارًا للبرميل اليوم الخميس، مقارنة بتوقعات البنك المركزي في مايو التي أشارت إلى متوسط 65.8 دولارًا للبرميل هذا العام.

وكانت تركيا قد بدأت دورة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، لكنها اضطرت إلى عكس الاتجاه في مارس بسبب تقلبات الأسواق. وأدى اعتقال السياسي المعارض البارز، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى موجة بيع في الأصول المقومة بالليرة.

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