الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

طفل يقود سيارة بالقليوبية ويعرض حياة المواطنين للخطر، الأمن يكشف التفاصيل

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفل يقود سيارة بشكل متهور بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة، وتبين أنه طفل  يبلغ من العمر 13 سنة، ومقيم بمحافظة القاهرة، كما تبين أن السيارة التي كان يقودها منتهية التراخيص ومملوكة لوالدته.

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تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل ووالدته مالكة السيارة.

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