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حوادث

السجن 10 سنوات لـ 7 متهمين بتهمة دفن شاب حيا داخل ماسورة مياه بالمحلة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة استئناف جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك في قضية دفن شاب حيًّا داخل ماسورة مياه بإحدى قرى مركز المحلة، والتي عُثر على رفاته بعد سنوات من اختفائه.

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كانت محكمة جنايات المحلة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالبراءة للمتهمين في هذه القضية، وعلى إثر حكم البراءة، قام دفاع المجني عليه بالاستئناف على القرار. وبعد تداول القضية أمام محكمة استئناف جنايات المحلة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بمعاقبة المتهمين السبعة بالسجن 10 سنوات.

وكشفت التحقيقات فى القضية، بإن المتهمين أقدموا على التخلص من شاب ودفنه حيًّا داخل ماسورة مياه بسبب خلافات بينهم. 

 وتم العثور على رفات الشاب بعد 8 سنوات من اختفائه الغامض، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.

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