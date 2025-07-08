القبض على قائدى 3 سيارات لأداء حركات استعراضية بـ 6 أكتوبر خلال موكب زفاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمًا قيام قائدى 3 سيارات بآداء حركات إستعراضية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وضبط مرتكبى الواقعة.

المتهمين

أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف





رصدت أجهزة وزارة الداخلية،مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى.. تضمن قيام قائدى 3 سيارات بأداء حركات استعراضية حال سيرهم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارات وقائديهم 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة - "أحدهم يحمل رخصة قيادة منتهية".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعةـ أثناء إحتفالهم بحفل زفاف، وتم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهم.

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