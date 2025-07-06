بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

شهدت طريق جهينة الشرقية بسوهاج حادث تصادم 2 سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة ونتج عن إصابة 14 شخصا من ركاب السيارتين وتم نقلهم إلى مستشفيى جهينة وطهطا العام.

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوصول لمستشفى جهينة المركزي كل من سارة محمد محمود 20 عاما وفرج علي عبد العال 73 عاما ومصطفى محمد محمود 32 عاما وهدير إيهاب محمود 18 عاما ومحمد حمادة فاروق 19عاما ومحمد عبد العال موسى 45 عاما ومريم إبراهيم فرج خمس سنوات وسهير قدري ومحمد أحمد 43 عاما وسارة إبراهيم فهمي 18عاما.

وسهير قدري محمد أحمد 43 عاما ورمضان أحمد محمد 38 عاما وهايدي هاني محمد 18 عاما وحجازي السيد حجازي 37 عاما ويوسف محمد عبد العال موسى 15 عاما والمصابين كانوا يستقلون سيارتين ونتيجة عن تصادم سيارة ميكروباص بأخرى علي طريق جهينة طهطا بنطاق جهينة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام وجهينة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.