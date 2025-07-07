وزير جيش الاحتلال يزعم: نقترب من السيطرة على 70% من قطاع غزة

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الإثنين إننا نقترب من السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، مضيفا: "لن نسمح لحماس بالدخول للمنطقة الإنسانية في رفح الفلسطينية".

وتابع وزير جيش الاحتلال: "نعمل على إعداد خطة لمنع إعادة تأهيل القدرات الإيرانية.. خطتنا تهدف للحفاظ على تفوقنا الجوي في أجواء إيران.. نهدف إلى استمرار الإضرار بمشروع إيران النووي والصاروخي".

واستطرد وزير جيش الاحتلال: لا تنازل عن إنجازنا في إيران.. لن تكون هناك طلعات جوية يومية فوق إيران كما في لبنان.. ولكننا قلقون من استئناف إنتاج الصواريخ في إيران".

ضغوط سياسية تدفع نتنياهو نحو الصفقة

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مسؤولين في المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينيت”، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدي رغبة شديدة في التوصل إلى صفقة مع حركة حماس، "بأي ثمن كان"، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والدولية.

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو يشعر بأن الوقت ينفد، في ظل تراجع الدعم الشعبي، وازدياد الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يدفعه إلى القبول بتنازلات كان يرفضها سابقًا في سبيل استعادة الرهائن أو وقف إطلاق النار.

وأكدت يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في المجلس الأمني المصغر، أن نتنياهو يرى ان الفرصة السياسية المتاحة نادرة وما يمكن تحقيقه اليوم قد لا يكون ممكنا لاحقا.

شروط الصفقة مع حماس تحدث انقسامات داخل الكابينيت

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك خلافات حادة داخل المجلس الأمني المصغر بشأن شروط الصفقة، حيث يرفض بعض الأعضاء "تقديم تنازلات مفرطة"، بينما يرى آخرون أن الحل السياسي أصبح ضرورة ملحة.

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