الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: قصفنا 150 هدفا في غزة خلال 24 ساعة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قصف 150 هدفا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

63 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد 63 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 28 شهيدا من منتظري المساعدات.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: “فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان”.

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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