الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف: دفعنا ثمنا باهظا في حرب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلطة حركة حماس في قطاع غزة تشهد حالة من التصدع الداخلي، بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

جيش الاحتلال ينشر 5 فرق عسكرية في غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، أن خمسة فرق عسكرية إسرائيلية تعمل في الوقت الحالي ضمن مناطق مختلفة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الفرق تنفذ عمليات برية وهندسية واستخبارية بنجاح وتقدم ملموس-حسب مزاعمه.

ثمن الإنجازات العسكرية الإسرائيلية.. دماء الجنود الإسرائيليين

وأقر متحدث الاحتلال، بأن ما وصفه بـ"إنجازات الحرب" جاء مقابل ثمن باهظ من دماء الجنود الإسرائيليين، مؤكدًا سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، دون إعطاء أرقام دقيقة.

وأكد: سنعرض على القيادة السياسية خططا لتحقيق أهداف الحرب وهي إعادة الأسرى وتدمير حماس، مؤكدًا: إعادة الأسرى في غزة هي مهمتنا الأولى.

وبشأن التقارير التي تحدثت عن استشهاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية، علق زاعما: كاذبة ومضللة.

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