إعلام عبري: نتنياهو يرغب بشدة في التوصل إلى صفقة مع حماس بأي ثمن

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مسؤولين في المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينيت”، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدي رغبة شديدة في التوصل إلى صفقة مع حركة حماس، "بأي ثمن كان"، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والدولية.

ضغوط سياسية تدفع نتنياهو نحو الصفقة

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو يشعر بأن الوقت ينفد، في ظل تراجع الدعم الشعبي، وازدياد الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يدفعه إلى القبول بتنازلات كان يرفضها سابقًا في سبيل استعادة الرهائن أو وقف إطلاق النار.

وأكدت يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في المجلس الأمني المصغر، أن نتنياهو يرى ان الفرصة السياسية المتاحة نادرة وما يمكن تحقيقه اليوم قد لا يكون ممكنا لاحقا.

شروط الصفقة مع حماس تحدث انقسامات داخل الكابينيت

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك خلافات حادة داخل المجلس الأمني المصغر بشأن شروط الصفقة، حيث يرفض بعض الأعضاء "تقديم تنازلات مفرطة"، بينما يرى آخرون أن الحل السياسي أصبح ضرورة ملحة.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من مكتب نتنياهو، لكن مراقبين يرون أن التسريبات تأتي في إطار تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لأي تغيّر مفاجئ في الموقف التفاوضي.

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