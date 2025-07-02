هيئة البث الإسرائيلية: خلافات حادة تضرب أركان اليمين المتطرف داخل حكومة نتنياهو

نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية عن مقربين من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه لا تواصل له مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهمين الأخير بأنه "يسرب معلومات عن لقاءات لم تحدث أو لم تُحدد رسميًا".

تصدع داخل اليمين الإسرائيلي

بحسب المصادر، فإن سموتريتش نفى وجود تنسيق أو حوار مع بن غفير بخصوص إدارة ملف الحرب أو المفاوضات مع الوسطاء بشأن صفقة الأسرى، في إشارة إلى خلافات عميقة بين أركان اليمين المتطرف داخل حكومة نتنياهو.

وقال أحد المقربين من سموتريتش لهيئة البث: "بن غفير يتحدث عن لقاءات غير موجودة.. وهناك تجاوز للخطوط السياسية والإعلامية".

سموتريتش: حياة الأسرى ثمينة ولا مجال للعب بها

في موقف لافت، شدد مقربون من سموتريتش على أن: "تحقيق النصر في غزة مهم، لكنه لا يعني الاستهانة بحياة الأسرى الإسرائيليين أو المقامرة بمصيرهم في التصريحات أو الإعلام".

ويبدو أن هذه العبارة تُلمح إلى تهور بعض المسؤولين في تسريب تفاصيل حساسة حول مفاوضات صفقة التبادل، أو استخدام ملف الأسرى كورقة سياسية داخلية.

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