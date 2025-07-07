أخبار مصر: السيسي يستقبل نظيره الصومالي، نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عقوبة مها الصغير بعد سرقة لوحة فنانة دنماركية، غلق الطريق الإقليمي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور" حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال بوابة التعليم الفني بالاسم، حالة من الترقب والانتظار يعيشها أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي الفني.

قال عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، إنه يرتبط بعلاقة قوية مع الحارس المغربي ياسين بونو، نجم الهلال السعودي.

أفادت وكالة رويترز بوقوع دوي انفجارات عنيفة في محيط ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، في تطور ميداني لافت يأتي بعد ساعات من تهديدات إسرائيلية بشن غارات جوية على المواني اليمنية.

تصدر اسم الفنانة التشكيلية ليز لاش نيلسون، من دولة الدنمارك، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامها الإعلامية مها الصغير بنسب إحدى اللوحات التي تمتلكها لنفسها، وعرضها ببرنامج “معكم”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فجر اليوم الإثنين، إطلاق إسرائيل عملية عسكرية جديدة ضد جماعة الحوثي في اليمن أسماها "الراية السوداء".

توج منتخب المكسيك بقيادة أجيري المدير الفني بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بعد الفوز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي 2-1.

قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـجماعة الحوثي إن على "الصهاينة التوجه إلى الملاجئ فمن يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء" في تعليق على هجوم صاروخي يمني استهدف إسرائيل.

فاز منتخب المكسيك بقيادة أجيري المدير الفني بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بعد الفوز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي 2-1.

دوت صفارات الانذار في إسرائيل قبل قليل بسبب هجوم صاروخي من اليمن.

يحسم اليوم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل قانون المهن الطبية.

أكد مسئولان فلسطينيان مطلعان لرويترز، اليوم الإثنين، أن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة لـوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطر انتهت دون نتيجة حاسمة.

أكد وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، أن قواته هاجمت سفينة جالاكسي ليدر التي احتجزها الحوثيون قبل عامين، وفقا لما ذكرته فضائية “العربية”.

تبدأ الطرق والكبارى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقيادة الطريق الإقليمي غدا الثلاثاء تطبيق قرار وزير النقل بغلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع بشكل كلي لتركيب الرادارات والأجهزة المعاونة لضبط الطريق.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اقتراب التوصل لاتفاق بشأن غزة، قائلا: “نحن قريبون جدا من صفقة بشأن غزة”.

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