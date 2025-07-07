أخبار مصر: السيسي يستقبل نظيره الصومالي، نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عقوبة مها الصغير بعد سرقة لوحة فنانة دنماركية، غلق الطريق الإقليمي
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
السيسي يستقبل نظيره الصومالي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور" حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.
ترامب مهددا البريكس: 10% رسوم جمركية جديدة على الدول الأعضاء
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة.
نتيجتك عندنا، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال بوابة التعليم الفني بالاسم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال بوابة التعليم الفني بالاسم، حالة من الترقب والانتظار يعيشها أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي الفني.
عصام الحضري يكشف علاقته بـ ياسين بونو ويعلق على أداء الشناوي
قال عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، إنه يرتبط بعلاقة قوية مع الحارس المغربي ياسين بونو، نجم الهلال السعودي.
رويترز: دوي انفجارات في ميناء الحديدة غرب اليمن
أفادت وكالة رويترز بوقوع دوي انفجارات عنيفة في محيط ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، في تطور ميداني لافت يأتي بعد ساعات من تهديدات إسرائيلية بشن غارات جوية على المواني اليمنية.
العقوبة المتوقعة حال إقامة الفنانة الدنماركية دعوى قضائية ضد مها الصغير
تصدر اسم الفنانة التشكيلية ليز لاش نيلسون، من دولة الدنمارك، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامها الإعلامية مها الصغير بنسب إحدى اللوحات التي تمتلكها لنفسها، وعرضها ببرنامج “معكم”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي.
الراية السوداء، إسرائيل تقصف السفينة جالاكسي ليدر في ميناء الحديدة باليمن (فيديو)
أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فجر اليوم الإثنين، إطلاق إسرائيل عملية عسكرية جديدة ضد جماعة الحوثي في اليمن أسماها "الراية السوداء".
لحظة تتويج المكسيك بقيادة أجيري بلقب الكأس الذهبية أمام أمريكا (فيديو وصور)
توج منتخب المكسيك بقيادة أجيري المدير الفني بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بعد الفوز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي 2-1.
قيادي حوثي يهدد إسرائيل: من يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء
قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـجماعة الحوثي إن على "الصهاينة التوجه إلى الملاجئ فمن يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء" في تعليق على هجوم صاروخي يمني استهدف إسرائيل.
أهداف مباراة المكسيك ضد أمريكا في نهائي الكأس الذهبية 2025 (فيديو)
فاز منتخب المكسيك بقيادة أجيري المدير الفني بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بعد الفوز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي 2-1.
الرد الحوثي لم يتأخر، رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل (فيديو)
دوت صفارات الانذار في إسرائيل قبل قليل بسبب هجوم صاروخي من اليمن.
بعد منح مهلة للحكومة، النواب يحسم اليوم تعديل قانون المهن الطبية
يحسم اليوم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل قانون المهن الطبية.
رويترز: انتهاء الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في غزة دون نتيجة حاسمة
أكد مسئولان فلسطينيان مطلعان لرويترز، اليوم الإثنين، أن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة لـوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطر انتهت دون نتيجة حاسمة.
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا للحوثيين في مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى
أكد وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، أن قواته هاجمت سفينة جالاكسي ليدر التي احتجزها الحوثيون قبل عامين، وفقا لما ذكرته فضائية “العربية”.
بدء غلق الطريق الإقليمي كليا لمدة أسبوع غدا
تبدأ الطرق والكبارى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقيادة الطريق الإقليمي غدا الثلاثاء تطبيق قرار وزير النقل بغلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع بشكل كلي لتركيب الرادارات والأجهزة المعاونة لضبط الطريق.
ترامب: نحن قريبون من عقد صفقة بشأن غزة (فيديو)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اقتراب التوصل لاتفاق بشأن غزة، قائلا: “نحن قريبون جدا من صفقة بشأن غزة”.
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