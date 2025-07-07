الرد الحوثي لم يتأخر، رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل (فيديو)

دوت صفارات الانذار في إسرائيل قبل قليل بسبب هجوم صاروخي من اليمن.

🛑 لحظة وصول الصاروخ اليمني سماء يافا المحتلة pic.twitter.com/QtioR4nbPO — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 7, 2025

وأعلن جيش الاحتلال أنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن، موضحا أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في القدس وجنوب الضفة.

وأضاف: “نعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأنه تم تعليق الرحلات الجوية فى مطار بن جوريون”.

وتداولت بعض وسائل الإعلام مقطع فيديو للحظة وصول الصاروخ اليمني سماء يافا المحتلة.

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