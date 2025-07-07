رويترز: انتهاء الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في غزة دون نتيجة حاسمة

أكد مسئولان فلسطينيان مطلعان لرويترز، اليوم الإثنين، أن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة لـوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطر انتهت دون نتيجة حاسمة.

انتهاء الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في غزة دون نتيجة حاسمة



وأضاف المسئولان أن الوفد الإسرائيلي "غير مفوّض بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق مع حماس لأنه لا يملك صلاحيات حقيقية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة "خلال هذا الأسبوع"، وذلك قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرّح ترامب للصحفيين "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع، يتعلق بعدد لا بأس به من الرهائن".

وتابع: "لقد نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع".

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