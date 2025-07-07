الراية السوداء، إسرائيل تقصف السفينة جالاكسي ليدر في ميناء الحديدة باليمن (فيديو)

الراية السوداء، أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فجر اليوم الإثنين، إطلاق إسرائيل عملية عسكرية جديدة ضد جماعة الحوثي في اليمن أسماها "الراية السوداء".

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مشاهد من قصف إسرائيل للسفينة "غالاكسي ليدر" التي سيطر عليها #الحوثيين في ميناء الحديدة في #اليمن، pic.twitter.com/yF4WVAuR6q — G V 25 (@govision2030) July 6, 2025

وقال كاتس، في تصريح له نقلته القناة 12 العبرية، تعليقًا على الضربة الإسرائيلية الأحدث لمعاقل الحوثيين، إن "سلاح الجو يشن عملية (الراية السوداء) لمعاقبة الحوثيين.

وحول طبيعة الاستهدافات في الغارة، أضاف: "هاجمنا أهدافًا في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الكثيب للطاقة".

وأشار كاتس كذلك إلى مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي السفينة "غالاكسي ليدر" التي اختطفها الحوثيون قبل عامين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية"، حسب قوله.

وشدد كاتس، في الوقت ذاته، على أن "من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدها ستقطع"، حسب تعبيره.

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