رويترز: دوي انفجارات في ميناء الحديدة غرب اليمن

أفادت وكالة رويترز بوقوع دوي انفجارات عنيفة في محيط ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، في تطور ميداني لافت يأتي بعد ساعات من تهديدات إسرائيلية بشن غارات جوية على المواني اليمنية.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأنا الهجوم الجوي على الحديدة

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي شرع فعليًا في تنفيذ هجمات جوية على ميناء الحديدة، وذلك بزعم "الرد على أنشطة عسكرية تهدد أمن إسرائيل في المنطقة".

الحديدة تحت القصف.. تصعيد جديد وخطير

الضربات الجوية تأتي بعد إعلان سابق للجيش الإسرائيلي عن استهداف موانئ الحديدة، رأس عيسى، والصليف، في إطار ما سماه "إجراءات استباقية لإزالة تهديدات بحرية".

المنطقة تغلي: مخاوف من توسع رقعة المواجهة

هذا التصعيد يفتح الباب أمام اشتعال جديد للجبهة اليمنية، في ظل تزايد التوتر في البحر الأحمر، واحتمالات رد حوثي مباشر على إسرائيل أو مصالحها في المنطقة.

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