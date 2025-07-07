قيادي حوثي يهدد إسرائيل: من يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء

قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـجماعة الحوثي إن على "الصهاينة التوجه إلى الملاجئ فمن يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء" في تعليق على هجوم صاروخي يمني استهدف إسرائيل.

وتابع في تغريدة على موقع X : أن على "الصهاينة التوجه إلى الملاجئ وترك النوم فمن يعتدي على غزة وعلى اليمن لا يجب أن ينام بكل هدوء، غزة ليست وحدها واليمن لا ينام على ضيم.. العدوان الصهيوني لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه ولن تمر سفينة واحدة من منطقة عمليات قواتنا المسلحة.. لن تتوقف عمليات إسناد غزة إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها بإذن الله".

وقال "بفضل الله مشاهد توثق وصول الصاروخ إلى هدفه دون اعتراض وسط فشل كامل للدفاعات الجوية الصهيونية والأمريكية.. اليمن بفضل الله يتقدم في الدفاع والهجوم والقادم مختلف بإذن الله إذا لم يتوقف العدوان على غزة".

وجاء الهجوم الصاروخي للحوثيين على إسرائيل ردا على غارات إسرائيلية استهدفت مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع إن "القوات الجوية اليمنية تتصدى في هذه الأثناء للعدوان الصهيوني على بلدنا".

وأطلق سلاح الجو الإسرائيلي 50 قذيفة وصاروخا فجر اليوم الإثنين على الأهداف في اليمن في عملية وصفت بأنها "غير اعتيادية".

وأكدت حركة "أنصار الله" أن الدفاعات الجوية تصدت بفاعلية لهجمات الجيش الإسرائيلي وأجبرت عددا من تشكيلاته الجوية على مغادرة الأجواء اليمنية.

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