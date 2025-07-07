عصام الحضري يكشف علاقته بـ ياسين بونو ويعلق على أداء الشناوي

قال عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، إنه يرتبط بعلاقة قوية مع الحارس المغربي ياسين بونو، نجم الهلال السعودي.

الحضري يتحدث عن بونو

وأوضح الحضري في تصريحات تلفزيونية، أنه تعامل مع بونو عن قرب أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي أقيمت في المغرب.



وأكد أنه وجه تهنئة للحارس بونو عقب مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية موضحًا أن ياسين قام بإنقاذ خيالي.



وأضاف: "قمت بهذا الإنقاذ من قبل عام 2002 أمام الحاج ضيوف، وبونو نجح بفضل إصراره وروحه القتالية كما أنه يتميز بخفة الحركة وهو أمر رائع".

وتابع: "بونو ومحمد الشناوي هما الأفضل في أفريقيا، وفي رأيي ياسين من أفضل 3 حراس مرمى في العالم".

وعن المقارنة بينه وبين بونو، أكد الحضري أنه سعيد بهذه المقارنة رغم اعتزاله منذ 8 أعوام كاملة موضحًا أن الحارس المغربي بمثابة شقيقه الأصغر.

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