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أخبار مصر

اليوم، السيسي يستقبل نظيره الصومالي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور" حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.

 

وفى سياق آخر، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجّه سيادته وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الطريق الدائري الإقليمي

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