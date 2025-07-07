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خارج الحدود

ترامب: نحن قريبون من عقد صفقة بشأن غزة (فيديو)

ترامب وغزة، فيتو
ترامب وغزة، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اقتراب التوصل لاتفاق بشأن غزة، قائلا: “نحن قريبون جدا من صفقة بشأن غزة”.

 

ترامب يؤكد اقتراب التوصل لاتفاق بشأن غزة

وأضاف ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أن هناك حظوظا كبيرة بأن نعقد صفقة مع حماس لإطلاق عدد كبير من الرهائن.

وأشار ترامب إلى العمل على كثير من الأمور مع إسرائيل وربما نتوصل إلى صفقة دائمة مع إيران.

 

مبعوث ترامب: جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

وفي وقت سابق، أعرب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن 3 ملفات رئيسية تتعلق بالشرق الأوسط وهي غزة، وإيران، وتوسيع دائرة التطبيع بين دولة الاحتلال والدول العربية.


زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاءت تصريحاته عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تشمل لقاء مع ترامب.

 

زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع حماس

وفي لقاء مع أعضاء من الجالية اليهودية في منطقة هامبتونز بنيويورك، برعاية الحاخام مارك شناير، قال ويتكوف إن "هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق مع حماس، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

 

وأعرب ويتكوف عن أمله في أن تنهي دولة الاحتلال الحرب في قطاع غزة، معتبرا أن "ترامب عازم على تغيير وجه الشرق الأوسط، والتزامه  بأمن إسرائيل لا لبس فيه".

مبعوث ترامب: جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

نتنياهو: اللقاء مع ترامب يساهم في التوصل إلى اتفاق ونتمسك بشروطنا السابقة

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