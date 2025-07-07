وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا للحوثيين في مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى

أكد وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، أن قواته هاجمت سفينة جالاكسي ليدر التي احتجزها الحوثيون قبل عامين، وفقا لما ذكرته فضائية “العربية”.

وقال وزير دفاع الاحتلال: هاجمنا محطة كهرباء رأس الخطيب باليمن، وأن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا.



وأوضح: “هاجمنا أهدافا للحوثيين في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

وأفادت مصادر يمنية، فجر اليوم الإثنين، بتعرض ميناء الحديدة في اليمن ومواقع أخرى بالمحافظة لغارات إسرائيلية.

وحسبما ذكرت المصادر فقد تم رصد أكثر من 20 انفجارا في الحديدة نتيجة الضربات الإسرائيلية.



ونقلت "رويترز" عن سكان في الحديدة قولهم إنهم سمعوا دويّ انفجارات في ميناء المدينة.

كذلك أكدت وسائل إعلام حوثية أن إسرائيل تقصف الحديدة.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش أصدر تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانٍ يمنية، قائلا إنه سيقصف تلك المناطق نظرا "للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وأضاف أدرعي في بيان "إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة، سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".



وتابع "من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها على الإخلاء فورا".



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