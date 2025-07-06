أخبار الفن اليوم: كواليس تصوير حلقة أحمد السقا مع مها الصغير بـ "كلام كبير".. تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد.. أبرز الانتقادات الموجهة إلى مسلسل مملكة الحرير

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، عددا من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلنت الإعلامية مها الصغير عن انطلاق برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان “كلام كبير”، بداية من يوم الجمعة المقبل على شاشة قناة ON، حيث تستضيف عددا من نجوم الفن والغناء للحديث عن كواليس حياتهم المهنية والشخصية.





شهدت الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد أن تعرضت لكسر بذراعها الأيسر والذي تسبب في بقائها بالمنزل لعدة أسابيع.



وقالت نجوى فؤاد في تصريح لفيتو، أن الطبيب المعالج لها قد أزال الجبيرة والجبس الذي ظل ذراعها بداخلهما لمدة ستة أسابيع، كما أنها تمارس حياتها بشكل طبيعي إلى درجة كبيرة.





طرح منذ قليل، المطرب مسلم عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية، أغنيته الجديدة “ لقيتك شر”.



الأغنية كلمات أدهم معتز، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى، تيام طارق، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يشهد مهرجان العلمين الجديدة لعام 2025، مفاجآت كبرى لعشاق الحفلات، حيث تشهد النسخة الثالثة من فعاليات المهرجان حفلات كبرى لباقة من أبرز النجوم.



تفتتح النجمة أنغام فعاليات مهرجان العلمين يوم 18 يوليو تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وتشهد ثاني حفلات المهرجان حفل مميز للنجم تامر حسني ويشاركه الحفل المطرب الشامي بعد نجاحهم سويا في ديو ملكة جمال الكون، ومن المقرر أقامة الحفل يوم 25 يوليو.

أثيرت حالة من الجدل حول البرومو الدعائي لبرنامج “كلام كبير”، الذي تقدمه الإعلامية مها الصغير، ويعرض عبر شاشة قناة on، خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن الفنان أحمد السقا ظهر خلال البرومو ضمن ضيوف البرنامج.





واجه مسلسل مملكة الحرير العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه، إذ عبر كثير من النشطاء عن نقدهم للعمل على أكثر من مستوى.

أعلنت الفنانة هبة عبدالغني عن رحيل والدتها منذ قليل بعد صراع مع المرض استمر لسنوات.



ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء حتى الآن.



وكانت الفنانة هبة عبدالغني تم اختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان المركز الكاثوليكي في الدورة السابقة.

وأضافت في تصريحات لفيتو أن مهرجان المركز الكاثوليكي يمثل لها جانبا كبيرا من حياتها المهنية، وأنها دائمة الحرص علي حضور دورات المهرجان السابقة.

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