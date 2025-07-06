الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

موعد حفل مروان بابلو وليجي سي في مهرجان العلمين الجديدة 2025

مروان بابلو وليجي
مروان بابلو وليجي سي، فيتو

يحيي مغني الراب مروان بابلو رفقة ليجي سي، حفلا مميزا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك يوم 15 أغسطس المقبل، على مسرح “U ARINA" بمدينة العلمين الجديدة. 

حفل مروان بابلو وليجي سي 

ويقدم الثنائي باقة من أجمل أغانيهما والتي يحبها جمهورهم ويتفاعل معها.  

مهرجان العلمين الجديدة 2025 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل.

و يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم فعاليات عالمية في تقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ يواكب طموحات الجمهور المصري والعربي، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

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