كواليس تصوير حلقة أحمد السقا مع مها الصغير ببرنامج "كلام كبير"

أثيرت حالة من الجدل حول البرومو الدعائي لبرنامج “كلام كبير”، الذي تقدمه الإعلامية مها الصغير، ويعرض عبر شاشة قناة on، خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن الفنان أحمد السقا ظهر خلال البرومو ضمن ضيوف البرنامج.

وكشف مصدر من داخل البرنامج، أن حلقة الفنان أحمد السقا تم تسجيلها في نهاية شهر فبراير الماضي، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، وكان ذلك قبل انفصاله عن الإعلامية مها الصغير بوقت قصير

وأضاف المصدر أن هناك عددا من الحلقات تم تسجيلها قبل حلقة السقا، وكان أكثر الضيوف هو أصدقاء مقربين منه، والذين حضروا لدعم مها الصغير في تلك التجربة.

وكانت الإعلامية مها الصغير أعلنت عن انطلاق برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان “كلام كبار”، بداية من يوم الجمعة المقبل على شاشة قناة ON، حيث تستضيف عددا من نجوم الفن والغناء للحديث عن كواليس حياتهم المهنية والشخصية.

وكشف برومو البرنامج عن العديد من ضيوف الحلقات ومن بينهم الفنان أحمد السقا، محمد سامي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أحمد مراد، هشام ماجد، أحمد فهمي، شريف منير، هند صبري، بشرى، أحمد فهمي وآخرين.

يذكر أن الفنان أحمد السقا احتفل مؤخرًا بعرض أحدث أفلامه “احمد واحمد”، الذي طرح بالسينمات المصرية والعربية وحقق نجاحا كبيرا.

ويشارك في بطولته الفنان أحمد فهمي وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح ومن تأليف أحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال.

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