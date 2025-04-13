الأحد 13 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

هبة عبد الغني تعلق على اختيارها عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي

مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي

أعربت الفنانة هبة عبدالغني عن سعادتها باختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان المركز الكاثوليكي، قائلة إن هذا الأمر شرف كبير لها، ويحملها مسئولية كبيرة.

وأضافت في تصريحات لفيتو أن مهرجان المركز الكاثوليكي يمثل لها جانبا كبيرا من حياتها المهنية، وأنها دائمة الحرص علي حضور دورات المهرجان السابقة.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عقدت برئاسة الأب بطرس دانيال، اجتماعات مكثفة لتحضيرات الدورة الـ 73 من فعاليات المهرجان، والمقرر انطلاقها في الفترة من 2 مايو وحتى 9 مايو المقبل. 

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما  برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبة عبد الغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته ال 73 

وتشهد الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالآتي: جائزة الريادة السينمائية وتمنح لكل من الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

وتمنح جائزة المهرجان الخاصة لكل من مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي تذهب إلي المخرج هاني لاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما بالنسبة لجائزة الإبداع الفني وتذهب لكل من مادلين طبر وانتصار والمنتج حسن الفلا ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي تذهب للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، والفنان طه دسوقي أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وأخيرا جائزة المركز التشجيعية تذهب للفنانة هاجر السراج.

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مهرجان المركز الكاثوليكي بطرس دانيال كندة علوش دينا فؤاد

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التفاصيل الكاملة للدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

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