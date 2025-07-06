الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الهضبة وويجز وأنغام، تعرف على نجوم حفلات مهرجان العلمين 2025

انغام واصالة وعمرو
انغام واصالة وعمرو دياب، فيتو

يشهد مهرجان العلمين الجديدة لعام 2025، مفاجآت كبرى لعشاق الحفلات، حيث تشهد النسخة الثالثة من فعاليات المهرجان حفلات كبرى لباقة من أبرز النجوم.

 

حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2025 

تفتتح النجمة أنغام فعاليات مهرجان العلمين يوم 18 يوليو تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وتشهد ثاني حفلات المهرجان حفل مميز للنجم تامر حسني ويشاركه الحفل المطرب الشامي بعد نجاحهم سويا في ديو ملكة جمال الكون، ومن المقرر أقامة الحفل يوم 25 يوليو. 

كما يقدم الهضبة عمرو دياب، حفل غنائي ضمن فعاليات المهرجان يوم 1 أغسطس، وبالنسبة لحفل الفنانة أصالة من المقرر أن يقام يوم 7 أغسطس.

ويشارك تامر عاشور أيضا في فعاليات المهرجان ومن المقرر إقامته يوم 8 أغسطس المقبل. 

ولكل عشاق أغاني الراب، يشارك نجم الراي ويجز للمرة الثالثة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ومن المقرر إقامة حفله يوم 22 اغسطس، وحفل مروان بابلو وليجي سي من المقرر إقامته يوم 15 أغسطس. 

ويختتم فريق كاريوكي فعاليات المهرجان يوم 29 أغسطس المقبل. 

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