وفاة والدة الفنانة هبة عبد الغني

أعلنت الفنانة هبة عبدالغني عن رحيل والدتها منذ قليل بعد صراع مع المرض استمر لسنوات.

ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء حتى الآن.



وكانت الفنانة هبة عبدالغني تم اختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان المركز الكاثوليكي في الدورة السابقة.

وأضافت في تصريحات لفيتو أن مهرجان المركز الكاثوليكي يمثل لها جانبا كبيرا من حياتها المهنية، وأنها دائمة الحرص علي حضور دورات المهرجان السابقة.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عقدت برئاسة الأب بطرس دانيال، اجتماعات مكثفة لتحضيرات الدورة الـ 73 من فعاليات المهرجان، والمقرر انطلاقها في الفترة من 2 مايو وحتى 9 مايو المقبل.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبة عبد الغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير الدكتور أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

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