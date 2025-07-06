الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة والدة الفنانة هبة عبد الغني

هبة عبدالغني
هبة عبدالغني

أعلنت الفنانة هبة عبدالغني عن رحيل والدتها منذ قليل بعد صراع مع المرض استمر لسنوات.

ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء حتى الآن.

وكانت الفنانة هبة عبدالغني تم اختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان المركز الكاثوليكي في الدورة السابقة.
وأضافت في تصريحات لفيتو أن مهرجان المركز الكاثوليكي يمثل لها جانبا كبيرا من حياتها المهنية، وأنها دائمة الحرص علي حضور دورات المهرجان السابقة.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عقدت برئاسة الأب بطرس دانيال، اجتماعات مكثفة لتحضيرات الدورة الـ 73 من فعاليات المهرجان، والمقرر انطلاقها في الفترة من 2 مايو وحتى 9 مايو المقبل. 

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما  برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبة عبد الغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير الدكتور أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هبة عبدالغني وفاة والدة هبة عبدالغني والدة هبة عبدالغني

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

التفاصيل الكاملة لواقعة شاب يحمل سيفًا ويهدد المارة على طريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

في حالة غلقه، بدائل الطريق الإقليمي للمسافرين إلى القاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

المزيد
الجريدة الرسمية