أبرز الانتقادات الموجهة إلى مسلسل "مملكة الحرير" على السوشيال ميديا

واجه مسلسل مملكة الحرير العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه، إذ عبر كثير من النشطاء عن نقدهم للعمل على أكثر من مستوى.

واحدة من أبرز الانتقادات طالت سيناريو المسلسل، حيث وصفه البعض بأنه ضعيف وغير متماسك، كما طالت الانتقادات كذلك أداء الفنان عمرو عبد الجليل، الذي يُعد من الأسماء البارزة في عالم الفن المصري والعربي، ورغم تاريخه الطويل، رأى كثيرون أنه كان في بعض المشاهد “بيكسل يمثل"، حيث علق عدد من النشطاء على “السوشيال ميديا” على أحد المشاهد التي بدا فيها عبد الجليل، وكأنه يشرح المشهد لا يقوم بتمثيله، ما أفقد الشخصية مصداقيتها في سياق الأحداث.

جانب آخر تحدث عنه عدد من النشطاء وهو أن استخدام العامية المصرية في حوارات المسلسل، رغم أنه عمل يفترض به أن يكون ملحميًا، أفقد النص الكثير من الهيبة، وكان من الأفضل الاعتماد على اللغة العربية الفصحى، لإبراز الطابع التاريخي والفانتازي بشكل أكثر إقناعًا.

ولم تسلم الأغاني في العمل من النقد كذلك، إذ تساءل بعض المتابعين عن السبب في استخدام أغان حديثة بصوت مسلم داخل سياق زمني غير معاصر، وبينما أشاد البعض بجودة الإنتاج والتصوير والديكورات، إلا أن العمل لم يسلم من الانتقادات التي اعتبرته نسخة شبيهة لمسلسلات عالمية، حيث شبه البعض المسلسل بمزيج من “Braveheart” و”Game of Thrones” ولكن بمستوى أقل.

ورغم هذه الانتقادات، لا يزال هناك كثير من المتابعين يعبرون عن إعجابهم بجمال الصورة وأداء عدد من النجوم، وقد تكشف الحلقات المقبلة إن كان “مملكة الحرير” بإمكانه استعادة ثقة المشاهد، أم سيظل محاطًا بانتقادات بعض المتابعين.

قصة مسلسل مملكة الحرير

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الذهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الذهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

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