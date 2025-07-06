تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد

شهدت الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد أن تعرضت لكسر بذراعها الأيسر والذي تسبب في بقائها بالمنزل لعدة أسابيع.

وقالت نجوى فؤاد في تصريح لفيتو، أن الطبيب المعالج لها قد أزال الجبيرة والجبس الذي ظل ذراعها بداخلهما لمدة ستة أسابيع، كما أنها تمارس حياتها بشكل طبيعي إلى درجة كبيرة.

وأضافت نجوى أن ما تعاني منه حاليًا هو الإنزلاق الغضروفي الذي تخضع لعلاج مكثف لتخفيف الألم، كما تجري بعض جلسات العلاج الطبيعي بالمنزل.

نجوى فؤاد: عدد كبير من الفنانين يحرصون على الاطمئنان عليَّ بشكل يومي

وكانت نجوى فؤاد أوضحت خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين يحرصون على الاطمئنان عليها بشكل يومي.

وعن بداياتها الفنية، كشفت نجوى فؤاد عن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته في مشوارها، قائلة: "في بداية مشواري الفني، خاصة في الرقص، عندما كان عمري 15 سنة، غلطت مرة في لبس الرقص اللي كنت بلبسه، ومحدش وقتها وجهني للنصح".

وأضافت: "غلطتي الوحيدة لما لبست مرة لبس أظهر رجلي عارية، إنما دلوقتي الراقصات الأجنبيات الجسد بتاعهم كله باين، وهذا ليس من الرقص الشرقي".

وتطرقت نجوى فؤاد إلى تغير طابع الرقص الشرقي حول العالم، موضحة أن كل دولة لها ثقافتها وهويتها في الرقص، مشيرة إلى أن الهند وروسيا، وفلسطين، ولبنان، وتونس، والأردن، جميعها تمتلك مدارس راقصة تحترم ثقافتها.

واختتمت حديثها بالقول: "ثقافتنا في الرقص ممتدة منذ عهد الفراعنة، زي اللي قدمته فرقة رضا والفرقة القومية، كلها فرق محترمة. مينفعش السائح يشوف الرقاصة عندنا دلوقت عريانة، لأن دا لا يمثلنا ولا يمثل تراثنا".

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