مواعيد عرض مسلسل مملكة الحرير على يانجو بلاي

انطلق عرض مسلسل “مملكة الحرير” عبر قناة ON E ومنصة يانجو بلاي ولقد لاقى المسلسل إعجاب الكثيرين نظرا لتميز القصة وجماليات الصورة وكذلك بسبب تعدد النجوم المشاركين به.

ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا العمل المميز خاصة مواعيد عرضه لمتابعة أحداثه.

مواعيد عرض مسلسل مملكة الحرير

ويعرض مسلسل مملكة الحرير على منصة يانجو بلاي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة.

وتعرض حلقات مسلسل مملكة الحرير في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة ON E.

قصة مسلسل مملكة الحرير

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الذهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الذهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

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