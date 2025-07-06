بينهم أحمد السقا، مها الصغير تستضيف نجوم الفن ببرنامج "كلام كبار"

أعلنت الإعلامية مها الصغير عن انطلاق برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان “كلام كبار”، بداية من يوم الجمعة المقبل على شاشة قناة ON، حيث تستضيف عددا من نجوم الفن والغناء للحديث عن كواليس حياتهم المهنية والشخصية.

وكشف برومو البرنامج عن العديد من ضيوف الحلقات ومن بينهم الفنان أحمد السقا، محمد سامي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أحمد مراد، هشام ماجد، أحمد فهمي، شريف منير، هند صبري، بشرى، أحمد فهمي وآخرين.

ومن المحتمل ألا يتم عرض حلقة الفنان أحمد السقا، بعد الأزمات التى اندلعت بينهما خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى أقسام الشرطة.

يذكر أن الفنان أحمد السقا احتفل مؤخرًا بعرض أحدث أفلامه “احمد واحمد”، الذي طرح بالسينمات المصرية والعربية وحقق نجاحا كبيرا

ويشارك في بطولته الفنان أحمد فهمي وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح ومن تأليف أحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال

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