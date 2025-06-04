مسلم يطرح أغنيته الجديدة "سوء اختيار" (فيديو)

طرح المطرب مسلم، أغنيته الجديدة "سوء اختيار"، على موقع اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية سوء اختيار

الأغنية من كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقى، إسلام شوقي، وهي من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



يقدم مسلم فى أغنية "سوء اختيار" الطابع الدرامي، ويعبر فيها عن ندمه وحزنه الشديدين، ومعاناته في حبه بعدما اكتشف حقيقة الخداع وعدم صدق المشاعر، وهى الأغنية السابعة من ألبومه الجديد.

كلمات أغنية سوء اختيار

وتقول كلمات "سوء اختيار":..

خلصت خلاص

مفيش فرصه جديده ولا فيه كلام تاني

دا حبك ياما غرقني واذاني

في غفله قلبي كان تايه وفوقته

رجعت لعقلي بفراقنا اللي جه وقته

و اعتبر مكانش حاجه بينا

و ان عمرنا يوم م اتقابلنا

م اللي عملته جيبت خلاص آخرنا

ماتحاولش تطلب السماح

ماتحاولش مالوش لازمه وكفايه

حبك صفحه كتبتلها النهايه

اه مبقيتش خلاص تفرق معايا

و الله بقى يعوضني على اللي راح

مات الاحساس

و لو ع اللي مبينا زمان انا نسيته

سوء اختيار ودفعت تمنه ووفيته

خدت القرار مبقاش بينا نصيب يجمع

وفات الوقت مهما تقولي ولا ينفع

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