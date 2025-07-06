مسلم يطرح أحدث أغنياته "لقيتك شر" (فيديو)

طرح منذ قليل، المطرب مسلم عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية، أغنيته الجديدة “ لقيتك شر”.

أغنية لقيتك شر

الأغنية كلمات أدهم معتز، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى، تيام طارق، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

أغاني مسلم

ويقدم مسلم فى أغنية "لقيتك شر" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن فراقه لحبيبه بعد أن فاق من وهم حبه واكتشف خداعه، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد.

كلمات أغنية لقيتك شر

وتقول كلمات "لقيتك شر": نسيت الماضي باللي اتعاش .. وأظن ان انت عارف ليه.. وحالك مين هيقبل بيه.. ‎يعيش مجروح.. مفيش إحساس كإنه مجاش.. ‎مظنش حس قلبك يوم.. طبيعي الحب مش هيدوم ‎طبيعي يروح.. لقيتك شر قومت مشيت.. وقلبي اتضر ف اضطريت ‎الاقي مفر للي انا فيه.. وهفضل ليه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.