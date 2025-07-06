الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

ضربها بالقلم، القبض على شاب اعتدى على سيدة بمحطة مترو السادات

ضبط متهم صفع سيدة
ضبط متهم صفع سيدة بمترو السادات، فيتو

ألقت شرطة المترو التابعة لمديرية أمن القاهرة القبض على شاب اعتدى على سيدة في محطة مترو السادات، حيث صفعها بالقلم أمام المارة، وتدخلت على الفور قوات الأمن ونجحت في القبض على الشاب قبل أن يهرب بينما تم اصطحابه هو والسيدة لإدارة شرطة المترو وتم إخطار مدير مباحث القاهرة بالواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار عرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

 

القبض على 5 أشخاص متورطين في إثارة الرعب بالزيتون

 

وعلي  جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص متورطين في إثارة الرعب بين أهالي شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة الزيتون، عقب نشوب مشاجرة عنيفة بينهم استخدموا خلالها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بطلقات متفرقة، وذلك فور أن انتقلت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة مسلحة بشارع ترعة الجبل، أسفرت عن وقوع مصابين.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا بمحيط المنطقة لضبط المتسببين والسيطرة على الوضع.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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القاهرة شرطة المترو مباحث القاهرة

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