حريق بجراج ملك لبرلماني في أبو النمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل جراج ملك عضو برلماني بأبوالنمرس على مساحة 1000 متر محاط بسور، ويحتوي على ما يقرب من 31 سيارة خاصة بالسكان، وبالمعاينة تبين تفحم حجرة حارس الجراج، دون وقوع إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي، فحص آثار الحريق ومعاينته للوقوف على أسبابه، عقب انتهاء قوات المطافئ من عمليات التبريد.

ويقوم رجال البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف علي ملابسات الحادث.



كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة أبو النمرس على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، والمعاينة تبين نشوب حريق داخل غرفة صغيرة بها مخلفات خاصة بحارس الجراج وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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