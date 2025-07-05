السيطرة على حريق التهم 35 نخلة بالواحات البحرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب فى 35 نحلة داخل قرية بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، دون وقوع أى إصابات.



حريق 35 نخلة بالواحات البحرية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخلفات وامتتد للنخيل بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين إن النيران اندلعت بمخلفات ثم امتدت لـ35 نخلة داخل قرية بالواحات البحرية.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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