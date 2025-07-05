السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في دار السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

انتدبت نيابة دار السلام الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما انتقلت قوة أمنية، لموقع الحادث، لإجراء التحريات ومناقشة شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث.

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نيابة دار السلام الحماية المدنية دار السلام

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