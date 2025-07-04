هربا من حرارة الجو، انتشال جثمان طالب غرق في مياه ترعة بالأقصر

عثرت فرق الإنقاذ بقسم شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الأقصر على جثمان طالب بالإعدادية غرق في مياه ترعة الكلابية أسفل كوبرى الحبيل بالأقصر.

العثور على جثة طالب غرق في مياه ترعة الكلابية بالأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن مصرع شاب «النوبي سالم عبد المنعم» 12 مقيم شرق السكة، غرقا في مياه ترعة أثناء الاستحمام هروبًا من حرارة الجو.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من العثور على جثة الشاب وتم انتشاله، ونقله إلى مشرحة مستشفى المجمع الطبي الدولي بمدينة الأقصر، وتم ندب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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